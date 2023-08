Congreso: José Williams cuestiona elección de Wilson Quispe como titular de Fiscalización

El expresidente del Congreso José Williams cuestionó la designación de Wilson Quispe como titular de la Comisión de Fiscalización. Recordó que dicho legislador indicó que el golpista Pedro Castillo Terrones debe estar libre y que iniciará una investigación contra la mandataría Dina Boluarte Zegarra, por una supuesta sucesión irregular en el cargo.

"Pedro Castillo no va a volver a la Presidencia en la vida. Esos son los problemas cuando un presidente de una comisión no maneja bien el asunto y propone algo per sé. Pero todos los congresistas que asumen el cargo de una Presidencia tienen que ser mucho más responsables y más cautos con lo que tienen que hablar", señaló el parlamentario de Avanza País.

"SIN CONDICIONES"

"Creo que no ha tenido cautela para poder decir lo que ha dicho. Y esa es una muestra de que obviamente no nos está dando confianza. Mi recomendación es que antes de decir algo lo piensen bien y consulten, porque están poniendo en un serio problema a su comisión. Además del gasto presupuestal, crea desconfianza en la población y (poca) credibilidad en la población", agregó.

Finalmente, Williams Zapata lamentó que algunos parlamentarios "sin condiciones" ocupen Presidencias de determinadas comisiones en el Congreso de la República, como es el caso del legislador José Balcázar, titular de la Comisión de Educación. Con información de RPP.