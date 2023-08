Daniel Maurate responde a Bermejo: "Gobierno no tiene nada que ver en la actuación del MP y PJ"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, respondió a las declaraciones del parlamentario Guillermo Bermejo, tras la detención de dos presuntos asesores de su despacho y cuestionó el mega operativo realizado por la Fiscalía.

En entrevista para RPP Noticias, el titular del Minjusdh descartó cualquier tipo de injerencia del Gobierno en las acciones del Ministerio Público y el Poder Judicial y recordó que ambas instituciones son autónomas.

"El Gobierno no tiene nada que ver en la actuación del Ministerio Público y el Poder Judicial. Como todos sabemos, en el Perú el Ministerio Público es autónomo. Pero también el Poder Judicial tiene autonomía. El Poder Judicial es liderado por un buen presidente, de manera que tienen plena autonomía para decidir y dentro de su autonomía están haciendo una investigación exhaustiva”, dijo.

Asimismo, Maurate Romero indicó que las declaraciones de Bermejo serían una "estrategia", para desviar la atención en la investigación y recomendó que, en estos casos, lo mejor es ponerse a disposición de las autoridades.

"No es buena idea echar la culpa a otras personas y mucho menos al Gobierno de alguna investigación en contra de ellos (...). Creo que es mala idea. Quizá sea una estrategia para desviar la investigación o la atención. Pero no. Desde el Ejecutivo rechazamos contundentemente esa afirmación”, añadió.

¿QUÉ DIJO BERMEJO?

Tras la detención de Francisco Jaime Jara Aguirre y Yul Osterlin Valdivia Beteta, ambos sindicados como asesores de Bermejo Rojas y que estarían implicados en la presunta red criminal "los operadores de la reconstrucción", el parlamentario de izquierda criticó el operativo fiscal y lo calificó de "psicosocial".

"Siempre me voy a allanar a todo tipo de investigación. No tengo nada que temer, a mí que me investigan; pero lo que no puedo aceptar es una campaña psicosocial”, señaló.