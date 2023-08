José Balcázar defiende su elección como presidente de la Comisión de Educación

El congresista de Perú Bicentenario, José María Balcázar, se defendió de los cuestionamientos en su contra tras su elección como nuevo presidente de la Comisión de Educación para el presente periodo legislativo 2023-2024.

En entrevista para Exitosa Noticias, el parlamentario de izquierda señaló que cuenta con "larga data de vida universitaria", que lo acreditan para desempeñarse en el grupo de trabajo presidido hasta hace poco por Gladys Echaíz.

"¿Cómo no voy a ser un hombre competente? Yo soy profesor universitario hace muchísimos años; además de ser magistrado del Poder Judicial. De tal manera que yo quisiera demostrarme quién es el más capaz. En el 19 de los 20 votos que me han dado ¿alguien se ha quejado? No, sí ven mi currículum yo tengo una larga data de vida universitaria", señaló.

A FAVOR DE MATRIMONIO INFANTIL

Como se recuerda, Balcázar es cuestionado debido a sus polémicas declaraciones en la legislatura anterior, donde defendió el matrimonio infantil asegurando, sin ningún sustento, que "las relaciones sexuales a temprana edad, contribuyen al desarrollo psicológico de las mujeres".