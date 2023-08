Alejandro Soto es acusado de construir un edificio ilegal de 5 pisos en el Cusco

El actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, es acusado de mandar construir un edificio ilegal en Yucay, un distrito de Cusco. Informan que el inmueble cuenta con cinco pisos, pese a que la norma señala que solo se permite dos niveles, y seis metros de altura como máximo, al tratarse de un sitio arqueológico protegido.

La información se dio a conocer este miércoles por el programa ‘Al estilo Juliana’, en donde se precisa que el inmueble cuenta con 480 metros cuadrados y fue adquirido por el legislador en enero del 2012 por 10 mil dólares, la casa se encuentra ubicada en el corazón del Valle Sagrado de los Incas.

EXALCALDE DE YUCAY

El exalcalde de Yucay, Lecadio Madera, señaló que su administración inició un proceso contra Soto y que el congresista le deslizó una propuesta para regularizar el predio.

“Yo ya encontré así [el edificio]. Si no lo hubiera encontrado así, sobre mi cadáver hubiera construido [...] Me buscó, cosa que no acepté, porque si aceptaba legalizaba las construcciones y aparte cometía delito”, dijo.

A la fecha, el parlamentario de Alianza para el Progreso (APP) aún figura como propietario; sin embargo, un viandante señaló al programa que el predio “ahora es de un español”.

(Con información de Infobae)