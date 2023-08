Jefe de Región Policial Lima niega entrega de sobornos para lograr un ascenso durante el gobierno de Castillo

El Jefe de la Región Policial Lima, Roger Pérez Figueroa, negó de manera tajante las acusaciones de haber entregado "donativos económicos" durante el gobierno de Pedro Castillo con el objetivo de obtener un ascenso supuestamente irregular.

Según el jefe policial, hay oficiales que están siendo investigados, pero él no forma parte de este grupo. "No, nunca he entregado (sobornos), no los conozco ni me conocen ellos, por eso es que a mi me separaron de la investigación", declaró Pérez Figueroa a los medios de comunicación después de un operativo.

En esa línea, Roger Pérez Figueroa demostró su indignación contra el medio que difundió esta información y señaló que presentará una carta notarial contra ellos por considerar que están "manchando honras" asegurando que su trayectoria ha sido limpia y que, si hubiera estado bajo una investigación, no estaría en su actual cargo.

CASO ASCENSOS IRREGULARES EN LA PNP Y FF.AA

Cabe recordar que la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el expresidente Pedro Castillo ante el congreso, incluye a Pérez junto con Jorge Castillo Vargas entre los coroneles que habrían pagado sobornos en 2021 para ascender en la Policía Nacional.