María Agüero defiende a la dictadura cubana: "si bien hay pobreza económica, hay riqueza espiritual".

La congresista María Agüero, perteneciente al partido político Perú Libre, defendió nuevamente la dictadura socialista de Cuba en sus recientes declaraciones para un medio local. Según Agüero, a pesar de la actual pobreza económica que atraviesa el país, en Cuba existe una notable "riqueza espiritual" que permite a sus ciudadanos mantener la felicidad.

La parlamentaria, sin desconocer la situación de estrechez económica y la escasez de medicamentos y alimentos, manifestó su apreciación de que los cubanos mantienen una actitud positiva, una riqueza esencialmente diferente.

¿UN MUNDO PARALELO?

Según Agüero, “Hay una pobreza material, pero hay riqueza espiritual, la que no tiene precio, ese es el gran legado de Cuba hasta el momento”. La madre de la patria, sostuvo que la actitud positiva de los ciudadanos cubanos se desarrolla a pesar de los bloqueos que mantienen entre Estados Unidos y Cuba.

Argumenta que los cubanos viven una vida plena precisamente porque no son víctimas del 'consumismo capitalista'. “Hay pobreza económica gracias al bloqueo, pero eso no les roba la alegría, la felicidad y el optimismo. No tienen consumismo, ni caen en el compra y bota que contribuye con la contaminación ambiental. Ellos tienen más conciencia, hablo de ese valor, dignidad y amor a la humanidad”. Declaró la congresista a CTV Perú.

Además de su interpretación de la situación cubana, Agüero también ensalzó la imagen del fallecido líder Fidel Castro. Agüero, conocida por su defensa de la terrorista conocida como 'Camarada Vilma', elevó a Castro como un líder a seguir.

Además, destacó que Castro tenía una visión premonitoria de la actual crisis climática que enfrenta el mundo. “No podemos ser mezquinos y no reconocer el liderazgo y el legado que ha dejado Fidel Castro. Tenemos mucha enseñanza de ese líder americano y mundial en estos tiempos de crisis climática. Fidel Castro era uno de los que años atrás, en eventos internacionales, ya nos hablaba de esta crisis climática”, sostuvo María Agüero.