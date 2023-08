Muñante no descarta apoyar la salida de Alejandro Soto "si no responde a cuestionamientos"

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció sobre los cuestionamientos y denuncias contra el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto Reyes y no descartó apoyar su salida.

En entrevista para RPP Noticias, el extercer vicepresidente del Congreso indicó que Soto Reyes debe explicar y aclarar todas y cada una de las denuncias en su contra, caso contrario, el sentir del Parlamento sería promover su salida.

"Si el señor Soto no logra responder a estos cuestionamientos, no logra satisfacer con sus cuestionamientos, creo sin duda alguna que la sensación que se va a generar en el Congreso por su salida va a ser mayoritaria", dijo.

SOBRE CONFERENCIA DE PRENSA

Asimismo, Muñante cuestionó al parlamentario de APP por demorarse tanto tiempo en dar una respuesta a la ciudadanía, teniendo en cuenta la conferencia de prensa que anunció para el próximo 28 de agosto, es decir, dentro de 2 semanas.

"Nosotros, Renovación Popular, pedimos al señor Alejandro Soto que sea transparente y claro con todas las denuncias que ya estaban apareciendo en este momento. Lamentablemente, no ha habido una buena comunicación. No se ha tomado el tiempo debido para detallar una a una estas investigaciones. Ahora nos sale con un comunicado que todavía lo va a hacer el 28 de agosto. Me parece bastante tardío", sostuvo.