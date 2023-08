Acuña sobre denuncias contra Alejandro Soto: “Quién está perdiendo es el país”

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, se refirió a las denuncias contra el actual presidente del Congreso y miembro de APP, Alejandro Soto. Al respecto, señaló que se está generando una crisis política que afecta las inversiones y el crecimiento del país.

"Desde el 26 julio hasta ahora todos los días comentarios, comentarios y comentarios del presidente del Congreso. Quién está perdiendo es el país porque este tipo de afirmaciones no ayuda para que haya inversión, por eso no hay crecimiento económico por culpa de la inestabilidad", declaró a la prensa.

Sobre la reciente denuncia, al no consignar una deuda por una reparación civil en su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Acuña dijo que el titular del parlamento le informó que no la declaró porque el pago le correspondía hacerla al canal al cual estaba vinculado y no a él.

LO DEJA EN MANOS DEL CONGRESO

El también gobernador de La Libertad consideró que es facultad del Poder Judicial hacerles seguimiento a las denuncias contra el titular del Legislativo. Además, será el pleno quien decida sobre una eventual censura en su contra.