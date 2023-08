Rafael López Aliaga denunciaría a Rutas de Lima ante Bolsa de New York: "Actuaremos a nivel internacional"

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ofreció recientemente una actualización sobre las negociaciones que está llevando a cabo con Brookfield, un fondo canadiense que es accionista principal de la concesión Rutas de Lima, empresa que controla los peajes de Puente Piedra, que ha sido objeto de debate en las últimas semanas.

López Aliaga habló sobre estas negociaciones con la prensa, indicando que ha estado en conversaciones con la empresa canadiense durante más de 15 días. Según indicó, estas reuniones fueron iniciadas a petición del ministro de Economía, Alex Contreras.

PIDIÓ REUBICACIÓN DE PEAJE

De acuerdo a López Aliaga, las primeras propuestas que presentó a Brookfield implicaban el retiro de los peajes de Puente Piedra y su reubicación en una zona más alejada, como en las afueras de Ancón. Sin embargo, éstas fueron rechazadas por el fondo de inversión. Otra propuesta incluyó una compensación para Brookfield a cambio de la terminación de su control sobre los peajes, aunque López Aliaga no reveló la suma propuesta debido a la naturaleza confidencial de las negociaciones.

“El primer pedido fue que muevan los peajes fuera de Puente Piedra para una zona más saliendo, como pasando Ancón, pero no. Todo es no. Pasamos al otro tema, de pagarle para que se vayan, le vamos a compensar para que se vayan, le dimos una cifra de acuerdo al flujo. No voy a decir la cifra porque es una negociación. Si ellos no responden hasta hoy, tendré que dar más detalles”, aseveró el burgomaestre.

En caso de que Brookfield no proporcione una respuesta favorable a lo planteado, el alcalde de Lima ha manifestado que preparará acciones penales necesarias para anular el contrato existente. Entre sus planes se encuentra la presentación de una denuncia contra la empresa en el ámbito internacional, incluidos la Bolsa de Nueva York y el Departamento de Justicia en Washington. "Si no hay respuesta y la tomadura de pelo sigue, tendremos que actuar a nivel local e internacional", declaró.