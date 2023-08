Lescano responde a Maricarmen Alva y niega haber acercado a congresistas de AP a Pedro Castillo

El excandidato a la Presidencia de la República, Jonhy Lescano, rechazó las declaraciones de la congresista María del Carmen Alva, quien señaló que fue él quien acercó a parlamentarios de la bancada de Acción Popular al gobierno de Pedro Castillo.

En entrevista para Exitosa Noticias, el también exparlamentario aseguró que la hoy congresista no agrupada está "difamándolo" y cayendo en contradicciones al acusarlo de querer acercar a la bancada para cogobernar con Castillo Terrones.

"Yo no sé de dónde saca la señora Alva de que yo los acerqué a los parlamentarios al presidente Castillo es una difamación que ella misma se contradice. Ella misma en un canal de televisión dijo que a mí me habían rechazado para que yo no intervenga ni asesores ni mucho menos. Eso es una difamación claramente contradictoria por sus propias palabras", dijo.

CONGRESISTAS NO LO RECONOCEN

Asimismo, Lescano precisó que los propios legisladores de Acción Popular rechazaron su participación como asesor, por lo cual, descarta cualquier influencia suya en las acciones de la bancada.

"Cuando terminó la campaña electoral reuní a los dieciséis parlamentarios y les dije que los vamos a aconsejar para que puedan cumplir con el partido y el país. Al día siguiente, dos de ellos hicieron declaraciones diciendo que 'el señor Lescano no nos representa" (...) Decir con esto que no he tenido ni trato ni contrato, ellos mismos han rechazado mi participación", sostuvo.