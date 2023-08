Walter Ayala sobre ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas: “Es más falso que un billete de 3 dólares”

El exministro de Defensa (Mindef) en el gobierno de Pedro Castillo, Walter Ayala calificó como “falso” su implicación en el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), después de la denuncia en su contra que presentó la Fiscalía de la Nación.

"Falso, eso es falso. Es más falso que un billete de 3 dólares. ¿Cómo yo voy a direccionar si el que se encarga de los ascensos es una junta de oficiales del Ejército y las FF. AA.? Ahí, lo que hace el ministro es firmar la resolución que lo propone. (...) Para mí, esto es una difamación", comentó en Canal N.

NO SOY UN DELINCUENTE

De igual manera, el extitular del Mindef sostuvo que no es ningún “delincuente”, ya que nunca hubiese robado dinero al Estado.

"A mí se me está implicando cohecho. Yo no soy un delincuente, si yo hubiese querido ser ladrón, meto las manos en las arcas del Estado. Yo no voy a estar pidiéndole un sol a un colega militar o policial. No tengo necesidad de eso", declaró.

Cabe recordar que, el Congreso recibió la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides sobre un presunto vínculo de Pedro Castillo y Walter Ayala en los ascensos de oficiales de las Fuerza Aérea del Perú (FAP) y Ejército Peruano en 2021.