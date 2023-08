"¿Qué mi*** han hecho por el país?": Kira Alcarraz explota contra quienes la critican por no tener título

La congresista de Somos Perú, Kira Alcarraz, respondió de forma alterada ante las críticas en su contra por haber sido elegida para presidir la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso, pese a no tener ningún título profesional.

En declaraciones a la prensa, la legisladora arremetió contra quienes la cuestionan por presidir una Comisión sin tener título y aseguró que aquellos que sí cuentan con uno no han hecho nada en beneficio de la ciudadanía.

“Cuando a mí me preguntan títulos, yo se los voy a decir así, mis asesores me dijeron que no debería dar ni una entrevista, pero yo creo que por la hora estaría un poco de más, pero díganme lo que han hecho título qué mie*** han hecho por el país...no han hecho nada", manifestó la parlamentaria.

Alcarraz aseguró que, pese a no contar con un título profesional, cuenta con toda la actitud y las ganas para hacer una buena labor y resaltó la cantidad de proyectos de ley que son de su autoría.

"La que no tiene título, la que les habla, es una de pueblo, es una de un barrio, es de un asentamiento humano que he hecho más de 38 proyectos, de los cuales 8 son de mi autoría”, sostuvo.