Congreso: Darwin Espinoza denunciará a Maria del Carmen Alva por presunto tráfico de influencias

Los problemas en el Congreso no tienen cuando terminar. Esta vez, se conoció que el vocero de Acción Popular (AP), Darwin Espinoza denunciará ante el Ministerio Público a la expresidenta del Parlamento, María del Carmen Alva por presunto tráfico de influencias.

En medio de su ejercicio como titular de la Mesa Directiva, Alva Prieto habría enviado un oficio al ministerio de Salud (Minsa) para que le entregue a la empresa Soluciones Estructurales SAC, en 2022, los 14 millones de soles que se le adeudaba.

"Yo voy a presentar a la Fiscalía la denuncia, si ella no quiere investigar yo lo voy a presentar para que al menos muestre algo de interés de investigarlo. Se tiene que hacer la denuncia, porque algo irregular pudo haber pasado. Son 14 millones de soles que se ha pagado por solamente la carta de la presidenta del Congreso", comentó.

UN VOCERO FIRME

Por otro lado, Darwin Espinoza manifestó que es probable que María del Carmen Alva se encuentre de acuerdo con un vocero con un “perfil” más bajo o más “dócil”.

"Ella sabe que conmigo no va a encontrar eso. Ella sabe que conmigo no va a poder doblegarme. Ella sabe que conmigo se va a respetar las decisiones de la bancada, le guste o no le guste. Es por eso que hay un tema personal con ella", sostuvo.