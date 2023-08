Pedro Castillo: abogado de expresidente considera que su destitución se dio de manera “ilegal”

El abogado del expresidente Pedro Castillo, Guido Croxatto señaló que la destitución del mandatario no cumplió con los puntos establecidos en la Constitución Política y Reglamento del Congreso, por lo que se habría dado de manera “ilegal”.

"Si Castillo dio un discurso y no estaba habilitado para disolver el Congreso, la Constitución también establece cuál es el mecanismo para enfrentar esa situación. Y no fue el mecanismo que siguieron los congresistas en Perú: violaron la Constitución y el Reglamento del Congreso y no se puede destituir a un presidente de manera ilegal”, declaró.

DEBIÓ PRONUNCIARSE EL TC

De igual manera, Croxatto precisó que el Tribunal Constitucional (TC) debido pronunciarse al respecto del tema para confirmar que la destitución de Pedro Castillo se dio de manera legal tal y cual se encuentra estipulado en la Constitución peruana.

“Lo que hubiera correspondido, justamente para que Castillo tuviera esa instancia, y que el propio Tribunal Constitucional le dijera que su destitución es correcta porque violó un artículo de la Constitución y el Congreso, con el debido procedimiento de acción constitucional, lo destituyó legalmente”, comentó.

Como se recuerda, el exmandatario ofreció un mensaje a la Nación el 7 de diciembre donde disolvía el Congreso a pocas horas de su presentación en el Parlamento Nacional para defenderse de las acusaciones en su contra por presuntos actos irregulares en su gobierno.