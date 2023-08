Martín Vizcarra sobre denuncia constitucional en su contra: “Es una venganza política del Congreso”

El expresidente del Perú, Martín Vizcarra, se pronunció en RPP por la denuncia constitucional presentada en su contra por la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos y precisó que desde el Legislativo busca vengarse de su persona.

“Esto (la denuncia constitucional) responde a una motivación no legal, no académica, no administrativa, simple y llanamente es parte de la venganza política del Congreso de la República contra Martín Vizcarra”, precisó.

VOLVERÍA A CERRAR EL CONGRESO

Con respecto al cierre del Congreso ejecutado en setiembre de 2019, Vizcarra Cornejo sostuvo que volvería a realizar esa acción, ya que era un “clamor de la población”.

“Si regresáramos en el tiempo, nuevamente tomaría la decisión ese 30 de setiembre de cerrar el Congreso”, declaró.

Finalmente, sobre la denuncia constitucional de Patricia Chirinos que lo involucran en un mal manejo de la pandemia de la COVID-19, Martín Vizcarra señaló que todos los hechos se encuentran en investigación por parte de la Fiscalía.“Con argumentos, nosotros venimos en el Ministerio Público aclarando todas las dudas al respecto”.