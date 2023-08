Walter Ayala defiende gobierno de Pedro Castillo: “Niego que haya existido una organización criminal”

Tras conocerse que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denunció constitucional contra el expresidente Pedro Castillo y el exministro de Defensa, Walter Ayala sobre presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP).

El extitular del Mindef mencionó en RPP que el Ministerio Público ha perdido la “objetividad” entre los ciudadanos, ya que en los últimos años se ha visto que la institución se ha “politizado”.

"Esta es la consecuencia de ser un funcionario público y bueno, voy a colaborar en lo que se tenga que esclarecer. En mi caso lo he venido haciendo en todo momento. La Fiscalía ha perdido la objetividad, vemos más de 60 muertos y no vemos ningún detenido. Tenemos congresistas mochasueldos, pero cuando hay un rumor de Pedro Castillo en estos momentos vemos que se forman grupos especiales y un accionar muy activo del Ministerio Público. No sorprende, se ha politizado en los últimos tiempos", declaró.

DEFIENDE A PEDRO CASTILLO

Ante los presuntos vínculos de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno, la cual era liderada por Pedro Castillo, Ayala Gonzales negó esas hipótesis que se vienen manejando en las investigaciones contra el exmandatario.

"No es nada de extrañar. El Ministerio Público tiene una posición fijada, supuestamente hay un líder de una organización criminal, pero como yo siempre he dicho: que demuestren lo que ellos afirman, que muestren las pruebas. Yo niego categóricamente que pertenezca a una organización criminal, niego que dentro del Gobierno de Pedro Castillo haya existido una organización criminal", señaló.

Finalmente, cabe recordar que, los excomandantes del Ejército, José Vizcarra y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), Jorge Chaparro, señalaron en noviembre del 2021 que el extitular de Defensa junto al exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco de haber solicitado ascender a un general y dos coroneles de manera irregular.