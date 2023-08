Karol Paredes: "Renunciantes a AP nos vamos a mantener como no agrupados"

La congresista de la República, Karol Paredes, se pronunció luego de renunciar a la bancada de Acción Popular junto a otros siete colegas en rechazo a la elección de Darwin Espinoza como nuevo vocero titular.

En entrevista para RPP Noticias, la expresidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria descartó que los renunciantes a la bancada de AP también renuncien al partido, por tal motivo, indicó que se mantendrán como no agrupados.

“No podemos tener dos bancadas de un partido en el Congreso, porque ahí tendríamos que renunciar al partido, pero no estamos decididos a renunciar al partido. Nos vamos a mantener como no agrupados en esta primera parte hasta que se den algunas situaciones”, dijo.

ESPERAN MÁS RENUNCIAS

Asimismo, Paredes Fonseca confesó que esperan la renuncia de, por lo menos 3 miembros más de AP, para que la bancada hoy liderada por Darwin Espinoza se disuelva y de ese modo puedan retomarlo.

"Lo ideal sería que renuncien tres más para que esta bancada [la de Darwin Espinoza] desaparezca, y nosotros volvamos como corresponde”, sostuvo.