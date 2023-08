Maricarmen Alva sobre renuncias a Acción Popular: "nos vamos a quedar como no agrupados”

La bancada de Acción Popular ha sufrido un estrepitoso quiebre tras la renuncia de ocho congresistas en menos de una semana, dentro de estos integrantes se encuentra la parlamentaria María del Carmen Alva quien asegura que los disidentes no conformarán una nueva bancada y van a quedarse como no agrupados. Todo esto surge a raíz de la elección de Darwin Espinoza como vocero de la bancada.

Ante estos hechos la legisladora Alva adelantó en una conversación con el diario el Comercio, el próximo accionar tanto de ella como de sus colegas.

“Y nosotros no vamos a formar bancada. Nosotros somos acciopopulistas de corazón, de toda la vida, en mi caso de familia. No voy a renunciar a mi partido y entiendo que los correligionarios tampoco. Nos vamos a quedar como no agrupados. Así que no necesitamos que acepten ninguna renuncia. Y además la renuncia que hemos presentado es irrevocable. La decisión ya está tomada.”, señaló al medio.

María del Carmen Alva reveló que después de la elección se fue a su casa y expuso que “no pudo dormir” y que al día siguiente regresó al Congreso con la convicción de que tenía que renunciar “porque no podía ser una bancada donde esté como vocero el congresista más cuestionado”, mencionó

POSTURA FRENTE A ARRIOLA

Como bien se sabe, el congresista que competía contra el puesto de Darwin Espinoza es el legislador Arriola, quien también cuenta con cuestionamientos e investigaciones, ante la pregunta sobre su decisión de apoyarlo en la segunda vuelta de la elección interna que tuvieron como bancada, alega que este se encuentra colaborando en las investigaciones y que ya había demostrado buenos resultados como vocero.

“Arriola había sido el vocero, estaba actuando bien como vocero. A él le correspondía una comisión. Cedió no presidir una comisión y pidió seguir participando como vocero. Dentro de todo, Arriola está colaborando con las investigaciones, que creo que es lo que corresponde, y tratando de ser lo más transparente. Está en investigación. No sabemos cuál es el resultado, pero creo que por lo menos está más dispuesto a colaborar con la justicia.”, mencionó.