Congreso: parlamentarios recolectan firmas para presentar un proyecto que derogue la ‘Ley Soto’

La bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú se encuentra en un proceso de recolección de firmas para presentar un proyecto que pueda derogar la Ley 31751, popularmente conocida como ´Ley Soto´, esta iniciativa se encuentra siendo impulsada por los parlamentarios Roberto Sánchez y Ruth Luque.

Esta polémica ley establece que la suspensión de la prescripción para la acción penal sobre procesos judiciales sea acortada a un año. El proyecto de ley promovido por los parlamentarios mencionados precisa que, el 01 de marzo de 2023, la Comisión de Justicia aprobó el dictamen de la polémica norma “sin contar con opinión del Ministerio Público o Poder Judicial”.

“El principal cuestionamiento es que la ley ha otorgado un margen de impunidad muy amplio y que los principales beneficiados serán los agentes políticos”, dice el documento al que tuvo acceso el diario El Comercio.

REACCIÓN DE PARLAMENTARIOS

El congresista Carlos Zeballos del partido Podemos Perú, quien voto a favor de esta ley, mencionó que no descarta apoyar la derogación de esta norma.

“Yo voté a favor por un tema de carga procesal [...] Por mi parte si necesita derogarla habrá que hacerlo, pero hay que analizarlo”, señaló.

Por otro lado, José Cueto de Renovación Popular señala que no tiene certeza de que su bancada llegue a respaldar esta propuesta; sin embargo, añadió que considera que Soto debió abstenerse de votar cuando la norma fue evaluada por el pleno del Congreso.

“Las leyes no se dan para beneficiar o no a una persona. Son para mejorar el sistema jurídico. Cuando un proyecto de ley puede beneficiar o no a un congresista, lo ético es abstenerse de votar, tal como lo manda el reglamento del Congreso de la República”, mencionó.

