Víctor García Belaunde arremete contra Darwin Espinoza: “Es la escoria de Acción Popular”

El excongresista de Acción Popular (AP), Víctor Andrés García Belaunde arremetió contra el vocero de la militancia Darwin Espinoza en Willax y calificó como una “escoria” al legislador vinculado en el caso de ‘Los Niños’.

"Acción Popular no es Darwin Espinoza, es mucho más. Él es la escoria del partido. Es un caradura y un cínico. Él no puede estar ahí", declaró.

ESPINOZA AL ESTILO MONTESINOS

Por otro lado, Belaunde mencionó que Espinoza Vargas utiliza la modalidad de Vladimiro Montesinos para grabar a los parlamentarios y posterior a ello busca chantajearlos.

"Los graba para chantajearlos después. Es una especie de 'Montesinos' que todo lo grababa para algún día tener que demostrar lo que le había hecho", precisó.

Finalmente, ‘Vitocho’ sostuvo que Darwin Espinoza no tiene ideas claras para la militancia. "El partido no es una monarquía, eso es cierto, pero la bancada no es de él [Darwin Espinoza]. Él maneja la bancada y lo maneja con chantaje, no con ideas".