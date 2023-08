Darwin Espinoza: "Si Maricarmen Alva hubiera postulado a la vocería, solo tendría un voto"

El congresista y nuevo vocero titular de Acción Popular, Darwin Espinoza, se pronunció sobre las críticas en su contra por parte de la renunciante María del Carmen Alva, quien anunció su salida de la bancada junto a otros 7 legisladores.

En diálogo con Latina, el parlamentario, investigado por el caso "Los Niños", se defendió argumentando que si la expresidenta del Congreso hubiera postulado a la vocería de AP, solo hubiera conseguido "un voto".

"No porque no le gusten los resultados de una elección, ella va a salir a despotricar en contra. De los 15 congresistas, 14 estamos investigados. La única que no está investigada es María del Carmen Alva. Estoy seguro de que si se hubiera postulado como vocera, hubiera sacado un voto. Al margen de las elecciones, estamos aptos para cualquier cargo", dijo.

¿QUÉ DIJO MARICARMEN ALVA?

En el oficio donde anunció su salida de la bancada Acciopopulista, Alva Prieto señaló que "la elección del vocero titular para el periodo 2023-2024 encontrándose cuestionado y con serias denuncias que todos conocemos, me parece un total desacierto, que torna inevitable mi permanencia en el grupo parlamentario".