Maricarmen Alva tras renunciar a AP: "He aguantado demasiado, esto ya colmó mi paciencia"

La renunciante congresista de Acción Popular, María del Carmen Alva, se pronunció tras anunciar su salida de la bancada de la Lampa al estar en contra de la designación de Darwin Espinoza, investigado por el caso "Los Niños", como nuevo vocero titular.

En diálogo con Exitosa Noticias, la expresidenta del Congreso señaló siempre se ha caracterizado por ser "transparente" y "directa" y confesó que la reciente designación de Darwin Espinoza en la vocería ha "colmado su paciencia".

“La verdad es que he aguantado demasiado y todo tiene un límite. Si hay algo que no soy y creo que todo el mundo se ha dado cuenta es hipócrita. Soy una persona lo más transparente y directa que hay. Ya me tragué varios sapos y ya no pienso seguir haciéndolo. La verdad que esto ya colmó mi paciencia”, dijo.

MÁS RENUNCIAS

Tras la salida de Alva Prieto, los congresistas Ilich López, Silvia Monteza, Edwin Martínez y Karol Paredes, decidieron seguir sus pasos y presentaron sus renuncias a la bancada de la lampa.

Cabe mencionar que la designación de Espinoza como vocero titular se da justo después que el dominical Panorama reveló que el Acciopopulista coordinó una reunión en enero de 2022 con el entonces presidente de Sedapal, Francisco Dumler, y Gisela Matzunaga, representante de Marka Group, empresa de la hoy detenida Sada Goray.