Presidente del Congreso niega haber impulsado ley de prescripción: "Flavio Cruz solicitó que se priorice el proyecto"

En una entrevista con Canal N, el presidente del Congreso, Alejandro Soto negó haber sido el impulsador de la ley que modifica el plazo de prescripción de los procesos penales, la cual apoyo en marzo de 2023 para ponerla en debate en el Parlamento, cuando ejercía su labor de vocero de la Alianza para el Progreso.

De igual manera, el titular de la Mesa Directiva reveló que el integrante de Perú Libre, Flavio Cruz fue la persona quien le pidió que priorice la iniciativa legislativa.

“Las medias verdades son peor, que las mentiras. Esta ley a la que hacen mención y que supuestamente me beneficia, no me beneficia, es falso. Yo no soy autor de esa norma, el titular es Flavio Cruz, quien solicitó que se priorice el proyecto de ley”, mencionó.

CAMPAÑA EN SU CONTRA

Por otro lado, Alejandro Soto indicó que existen sectores partidarios en el Congreso que buscan desprestigiarlo como presidente del Legislativo.

“Hay una campaña mediática en mi contra. Un andamiaje en contra del presidente del Congreso. Me quieren desprestigiar. He presentado un certificado de antecedentes penales y judiciales, el cual acredita que estoy limpio. Qué más podemos pedir”, señaló

Como se recuerda, el representante de Cusco integra la Mesa Directiva del Parlamento junto a Hernando Guerra García, Waldemar Cerrón y Rosselli Amuruz.