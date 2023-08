Hernando de Soto sobre gobierno de Dina Boluarte: “Tiene menos legitimidad que los anteriores”

En una entrevista con Perú 21, el excandidato presidencial, Hernando de Soto, habló acerca de la gestión que viene teniendo la presidenta Dina Boluarte en casi 8 meses en el Ejecutivo y señaló que su gobierno tiene menos legitimidad que los anteriores.

Ante la baja aprobación que tiene Boluarte Zegarra con la población nacional, comparó los números de la dignataria con los que registraba Alejandro Toledo en su mandato.

“Pareciera que este gobierno tiene menos legitimidad aún que los anteriores. Mire, la diferencia para mí, por lo menos, es la siguiente: lo que ocurre con este Ejecutivo y este Legislativo es que no solamente son impopulares, no solo no los quieren, sino que la gente dice que se vayan. Nadie le dijo a Toledo que se vaya cuando llegó a tener 7%”, indicó.

LLAMADO DE DINA BOLUARTE

Ante un posible de Dina Boluarte, Hernando de Soto mencionó que le diría que nuestro país es “ingobernable”. Asimismo, su alineación con grupos de derecha ha hecho que no sea encarcelada.

“A ella o a cualquiera yo le diría que este país probablemente es ingobernable. Ella puede mantener el statu quo porque se ha agrupado a la derecha; si no, va presa. Y el Perú encarcela como ningún otro país del mundo. Es bien triste una cárcel peruana”, declaró.

Finalmente, el excandidato a la presidencia sostuvo que las empresas no están viendo con buenos ojos invertir en el Perú.

“No hay inversión. La inversión es una apuesta en el futuro. Y sencillamente nadie está invirtiendo en el futuro del Perú”, manifestó.