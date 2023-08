Issac Humala compara a Antauro Humala con el premio nobel, Nelson Mandela

Tras la celebración por el Día de Bolivia en el Congreso de la República, Isaac Humala habló sobre una posible candidatura de su hijo Antauro Humala a la presidencia del Perú y lo comparó con el premio nobel Nelson Mandela, debido a que ha pasado más de 15 años encarcelado.

“Él (Antauro Humala) es candidato natural. Son 18 años que estuvo preso por cuestiones sociales. Entonces en este momento sería Nelson Mandela. Eso tiene un premio, aunque sea tendrá una fracción de poder en el Congreso”, comentó.

SOBRE VIAJE DE DINA BOLUARTE

Por otro lado, Humala Núñez se refirió acerca del viaje que realizará la presidenta, Dina Boluarte hacia Brasil y precisó que la mandataria no podría ingresar al Perú si sale del territorio nacional.

“A mi juicio, no debería ir. A lo mejor a su regreso ya no puede entrar porque el permiso es inconstitucional. En todo caso, si de una interpretación legal de la Constitución, como no tiene vicepresidente, entonces se encargaría el presidente del Congreso”, sentenció.

Cabe recordar que, en caso gané las próximas elecciones presidenciales Antauro Humala, sería el segundo hijo de Isaac Humala en llegar al mandato del Perú, ya que en el periodo 2011-2016 ejerció como jefe de Estado Ollanta Humala.