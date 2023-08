Alejandro Cavero sobre presidente del Congreso: una censura en estos momentos es irresponsable

En una entrevista con RPP, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se pronunció acerca del nuevo presidente del Parlamento, Alejandro Soto, y mencionó que una censura en su contra sería irresponsable.

"En el supuesto de que hubiera una censura, cosa que en este momento no me parece ni responsable ni posible, creo que no hay ni los votos y además es una cosa muy irresponsable hablar de una censura cuando no tiene ni una semana en el cargo", declaró.

SOBRE CONTRATACIONES DE FAMILIARES

Tras conocerse que el actual titular del Parlamento habría contratado a su cuñada como coordinadora de su despacho legislativo, Cavero Alva indicó que este tema debería ser evaluado. "La Comisión de Ética tendrá que arribar a una conclusión”.

Cabe recordar que, Alejandro Soto precisó que, a pesar de todas las denuncias en su contra, no se aferra al cargo y que se encuentra dispuesto a dar un paso al costado siempre y cuando se encuentre “una justificación válida” para abandonar el cargo.

“Me pongo a disposición de la comisión de Ética. No me aferro al cargo, si hay una justificación válida, doy un paso al costado”, indicó.