Digna Calle podría ser inhabilitada: Rosselli Amuruz presenta denuncia constitucional contra la congresista

La tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz, presentó hoy una denuncia constitucional contra la parlamentaria Digna Calle por los delitos de abandono del cargo y abuso de autoridad, ante ello pide 10 años de inhabilitación.

"Interpongo denuncia constitucional contra Digna Calle Lobatón, actual congresista de la República, por infracción a la constitución y delitos de abandono de cargo por funcionario público y abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios durante el ejercicio de sus funciones en delito de abandono de cargo por funcionario público y otros", se lee en el documento difundido por la congresista.

Esta sería la segunda denuncia presentada en contra de la legisladora; el pasado martes, la congresista Kelly Portalatino, de la bancada de Perú Libre, denunció constitucionalmente a la parlamentaria de Podemos Perú, luego que solicitara nuevamente una licencia por seis meses para permanecer en Estados Unidos.

“La colega congresista Digna Calle no está generando una representatividad y no está legislando y no está fiscalizando a tiempo completo (por lo que habría infringido) el artículo 192 de la propia Constitución Política manifiesta ello”, indicó la parlamentaría.

PEDIDO DE LICENCIA POR PARTE DE DIGNA CALLE

El pasado 26 de julio, la parlamentaria y exsegunda vicepresidenta solicitó una nueva licencia personal por 60 días más, durante la gestión de José Williams como presidente del Congreso; sin embargo, este no respondió al pedido. La nueva Mesa Directiva, encabezada por Alejandro Soto Reyes, rechazó este pedido.

Es importante recordar que la legisladora lleva más de 6 meses en Estados Unidos.