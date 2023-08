Fuerza Popular respalda a Alejandro Soto ante una posible censura: "Respetamos la elección que se ha dado"

La congresista y vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, descartó que su bancada plantee o apoye una eventual moción de censura contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, por sus investigaciones en el Ministerio Público.

En declaraciones para RPP, la parlamentaria fujimorista exhortó a las bancadas que planean presentar dicha medida a "no desestabilizar el Congreso", asimismo, destacó que el nuevo titular de la Mesa Directiva está dispuesto a aclarar las acusaciones en su contra.

"Esperamos que no haya ninguna censura, que no desestabilicemos al Congreso. Esperamos que el presidente, entiendo yo que está aclarando los temas que se le han imputado”, indicó.

"Nosotros respetamos la elección que se ha dado, respetamos a la Mesa Directiva y respaldamos por supuesto al presidente del Congreso”, aladió.

DISPUESTO A RENUNCIAR

Por su parte, el nuevo presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Soto, anunció que estaría dispuesto a renunciar si se justifica que ha cometido alguna falta en la serie de presuntas denuncias en su contra, asimismo, indicó que se pondrá a disposición de la Comisión de Ética para esclarecer el caso.

"Puede que en el registro aparezca mi nombre como denunciante, como denunciado. Eso no significa que yo esté involucrado en un delito. Con total certeza estoy diciendo que no tengo ninguna investigación (...) Yo no me aferro al cargo. Si hay una justificación válida, yo doy un paso al costado”, sostuvo.