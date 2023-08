Volcán Ubinas: denuncian indiferencia por parte del gobierno de Dina Boluarte “ella solo habla y no ejecuta nada”

El gobierno declaró el pasado 5 de julio, el estado de Emergencia por 60 días en algunos distritos de Moquegua, por el peligro inminente ante el proceso eruptivo del volcán Ubinas; sin embargo, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ubinas, Félix Coaguila, denuncia que no han recibido el apoyo esperado por parte del Gobierno Central.

En una entrevista con El Comercio, el burgomaestre increpó la indiferencia del Ejecutivo y precisó que el Gobierno Regional de Moquegua y su comuna son los que se encuentran trabajando en función del resguardo de la población ante este peligroso fenómeno.

“Nosotros no hemos recibido nada del Gobierno Central. Incluso en el mensaje a la Nación la presidenta ha indicado que está atendiendo la emergencia por el volcán, pero no es cierto. Ella solo habla y no ejecuta nada.”, mencionó al medio.

ALBERGUE

En las últimas semanas, diversos pobladores han hecho presente su queja ante las malas condiciones que mantenía el albergue de Siriguaya, al punto que muchos preferían mantenerse en sus hogares antes de trasladarse a ese espacio, pese al riesgo que esto podría suponer. Sobre este tema, Coaguila asegura que ya han avanzado en un 40% con la implementación de este.

“Nosotros hemos pedido 100 módulos adicionales, pero nadie nos atiende. La población en alto riesgo supera los 1.200 habitantes. Con la declaratoria de Emergencia nos ordenan y obligan que usemos nuestros pocos presupuestos de la municipalidad. Nosotros teníamos programados varios proyectos y hemos tenido que pararlos para atender la emergencia. Es indignante la situación. Una declaratoria de emergencia debería venir con su propio recurso”, manifestó Félix Coaguila.