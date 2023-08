PJ rechazó dictar prisión preventiva contra dirigente aimara, Luis Cruz Layme, tras detención en protestas

El Poder Judicial informó que la Jueza María del Carmen Lauya, titular del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, rechazó pedido de prisión preventiva contra Luis Cruz Layme, dirigente aymara, que fue detenido el último 29 de julio durante manifestaciones contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

Cruz Layme se encontraba siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de disturbios, desobediencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado; había sido acusado por supuestamente golpear a un efectivo policial durante las manifestaciones registradas el sábado 29 de julio en la plaza 2 de Mayo.

La magistrada afirma que no se logró cumplir con los tres presupuestos para dictar dicha medida como lo es el peligro procesal, la prognosis de pena y que existan graves elementos de convicción que corroboren la imputación.

Hasta el momento la Fiscalía no ha podido identificar al agente que fue supuestamente agredido.

RESTRICCIONES

Al finalizar la audiencia, se dio a conocer que el investigado no deberá no variar de domicilio, registrar su firma cada 60 días y no estar involucrado en ningún delito de la misma naturaleza del que se le imputa.