Congreso: Kelly Portalatino presenta denuncia constitucional contra Digna Calle

La congresista Kelly Portalatino de la bancada de Perú Libre anunció hoy martes, 01 de agosto, que denunciará constitucionalmente a la legisladora Digna Calle (Podemos Perú), luego que solicitara nuevamente una licencia por seis meses para permanecer en Estados Unidos.

“La colega congresista Digna Calle no está generando una representatividad y no está legislando y no está fiscalizando a tiempo completo (por lo que habría infringido) el artículo 192 de la propia Constitución Política manifiesta ello”, indicó la parlamentaría.

Además, Portalatino señaló que la legisladora Digna Calle también habría infringido el artículo 280 del Código Penal respecto del abandono del cargo. En ese sentido, instó a quien asuma la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que priorice el caso y evite seguir “mellando la imagen del Parlamento”.

NUEVA LICENCIA

El pasado 26 de julio, la parlamentaria Digna Calle nuevamente solicitó al entonces presidente del Congreso, José Williams, para permanecer en Estados Unidos, país donde reside desde enero pasado. No obstante, sigue impulsando sus propuestas legislativas.