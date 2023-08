Alejandro Soto tras denuncias en su contra: “Si hay justificación válida, doy un paso al costado”

El presidente del Congreso, Alejandro Soto, se pronunció acerca de las denuncias que tiene en su contra y sostuvo que sí existe una justificación válida, dará un paso al costado de la presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento.

De igual manera, Soto Reyes enfatizó que se pone a disposición de la Comisión de Ética del Parlamento para comenzar las investigaciones.

"He instado varias denuncias penales. Entonces puede que en el registro aparezca mi nombre como denunciante, como denunciado. Eso no significa que yo esté involucrado en un delito. Con total certeza estoy diciendo que no tengo ninguna investigación. Yo no me aferro al cargo. Si hay una justificación válida, yo doy un paso al costado", indicó.

NO QUIEREN A UN PROVINCIANO EN EL CONGRESO

Por otro lado, el actual titular de la Mesa Directiva reveló que existen muchas personas que no quieren que una persona de provincia tenga un cargo alto en la política nacional.

"Es harto conocido que hay mucha gente que no le interesa que un provinciano sea presidente del Congreso. Estamos en esa investigación, pero queda claro que hay intereses. Ni siquiera estoy una semana en el cargo y me están buscando hechos que no son trascendentales, ni importantes para el país", sentenció.