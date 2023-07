Congresista Bazán a favor de otorgar facultades al Ejecutivo para que legisle sobre seguridad ciudadana

El congresista Diego Bazán se mostró a favor de entregar al Gobierno facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana. Aclaró que la solicitud de la presidenta Dina Boluarte, durante su mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, todavía no se ha discutido en su bancada.

"La demanda más grande hoy es seguridad ciudadana y si el Ejecutivo plantea políticas públicas claras, no queda duda que este Congreso tiene que tener la misma agenda (....) a título personal yo le daría facultades", señaló el parlamentario de Avanza País en declaraciones a RPP.

MÁS PATRULLEROS

No obstante, Bazán Calderón cuestionó que no se haya mencionado en el mensaje presidencial la adquisición de patrulleros considerando que hoy se requiere por lo menos 6 mil de esas unidades y que el Ministerio del Interior no ha iniciado la compra de estos vehículos tan necesarios.

El parlamentario señaló también que se tiene que incrementar la capacidad de las escuelas técnico profesionales de la Policía Nacional en todo el Perú, la reforma de las cárceles; así como equipar e implementar adecuadamente la defensa jurídica, por parte del Estado, a las agentes policiales.

FACULTADES LEGISLATIVAS

Durante su mensaje a la Nación, la mandataria Dina Boluarte, presentó un proyecto de delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres ante el Niño Global, meritocracia, infraestructura social y calidad de proyectos, por el plazo de 120 días.