Pedro Suárez Vértiz muestra respaldo a Mauricio Fernandini: “Me duele lo que le está pasando”

Pedro Suárez Vértiz utilizó sus redes sociales para expresar sentir frente al proceso que se encuentra llevando el investigado Mauricio Fernandini, quien actualmente se encuentra detenido, después de ser acusado por la Fiscalía por el presunto delito de colusión agravada en el marco de la investigación por el caso Fondo MiVivienda.

“Me duele mucho lo que le está pasando a Mauricio Fernandini. Lo siento muchos amigos. Sobre todo, a aquellos que juran que nunca se van a meter en un problema legal.”, se lee en la descripción de su post.

En este texto detalla que al parecer Fernandini y Suárez habían sido compañeros de gimnasio por años, en el Sport Life, además de señalar que no siente mucha diferencia entre el periodista y él.

“Sé que decir ahorita que Mauricio es un caballero, un hombre honesto, amable, culto y dadivoso a morir; no sirve de nada. Pero yo no me diferencio de él en nada. Porque uno NUNCA sabe cuando te cae la mancada, y te ves al borde de la cárcel.”, precisó.

Para finalizar cierra este mensaje mostrando su apoyo y estima al periodista, al que le aconseja fabricar su coraza.

“Fuerza Mauricio que tienes para rato. Estuvo excelente que hayas contado todo lo que sabes. Piensa en todos los que te admiramos y estimamos, y fabrica tu coraza hermano.”, concluye.

ÚLTIMA AUDIENCIA DE MAURICIO FERNANDINI

El periodista Mauricio Fernandini aprovechó la audiencia de prisión preventiva para pedir perdón a su familia, amigos y programas en los que ha trabajado; además de asegurar que no piensa darse a la fuga.

"Es la primera vez que cedo a un favor que mi prima me pidió. Yo quiero pedir perdón a mi familia, a mis amigos que son mi familia extendida y a todas las personas que me han acompañado en 35 años de carrera, a través de distintos formatos, BDP, Panorama, 24 horas, 20 lucas, a fuego lento y otros, a ellos les pido perdón", mencionó afligido.