Luis Aragón: "Tengo una investigación fiscal, pero Soto tiene 54, la diferencia es abismal"

A pocas horas de la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso, la candidatura a la presidencia del Parlamento de Luis Aragón (Acción Popular) y de Alejandro Soto (Alianza para el Progreso) ha generado críticas por las investigaciones en contra de los legisladores.

Al respecto, el parlamentario Luis Aragón reconoció la pesquisa fiscal que pesa en su contra, pero llamó la atención que se enfatizara en las investigaciones de su contrincante en estas próximas elecciones Alejandro Soto.

"Yo tengo una investigación fiscal, y mi colega Soto tiene 54, obviamente la diferencia es abismal. Yo estoy tranquilo porque esa indagación a mí me conviene. Yo lo he tomado de manera positiva porque no tengo cosas que esconder. Prefiero que el Ministerio Público me investigue", aseguró a un medio local.

INVESTIGACIÓN A LUIS ARAGÓN

Cabe mencionar que Luis Aragón es sindicato por presuntamente integrar ‘Los Niños’, grupo de congresistas que habría recibido beneficios a cambio de apoyar al Gobierno del exmandatario Pedro Castillo.