Nuevo presidente de EsSalud descarta reincorporación de exgerente Iván Pereyra

El reciente nombrado presidente ejecutivo de EsSalud, César Linares, aseguró que no se repondrá al exgerente general del seguro social, Iván Pereyra Villanueva, quien fue separado por presuntos actos de corrupción, durante la gestión de su antecesora y exministra de Salud, Rosa Gutiérrez.

“No he recibido ninguna información de ningún medio, de ninguna persona para su reposición. Además, yo garantizo que no va a ser repuesto. Esto, por los antecedentes que tiene y por los encargos o sugerencias que obviamente personas cuestionadas no pueden ser recibidas en la institución. Pero mientras yo esté en la Presidencia Ejecutiva les garantizo que no va a poder volver", indico en una entrevista para RPP.

Como se recuerda, la extitular de EsSalud denunció que la presidenta Dina Boluarte le había solicitado la reposición de Pereyra Villanueva, pese a que le había advertido presuntas irregularidades cometidas por parte del gerente general del seguro social en ese entonces, Iván Pereyra Villanueva.

CUESTIONAMIENTOS EN SU DESIGNACIÓN

El nombramiento de César Linares ha suscitado una serie de críticas debido a los antecedentes penales que registra. No obstante, en su defensa señaló que ninguno de los procesos en su contra se encuentra en curso. "No están en curso los procesos en mi contra. (…) No tengo ninguna sentencia judicial y no tengo ningún proceso administrativo en ningún lugar donde he trabajado", aseveró.