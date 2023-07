Roberto Chiabra pide a Rossa Gutiérrez presentar pruebas de presuntos actos de corrupción en EsSalud

El congresista de la República, Roberto Chiabra, exhortó a la saliente presidenta de EsSalud, Rosa Gutiérrez, a que presente las pruebas sobre presuntos actos de corrupción en el Seguro Social, tal como dio a conocer tras su remoción en el cargo.

Al respecto, el parlamentario señaló que la también extitular del Ministerio de Salud debería acudir a la Fiscalía y presentar las evidencias que sustenten su denuncia, asimismo, indicó que el premier Alberto Otárola debería dar un pronunciamiento sobre este tema.

“Creo que si tiene todas las pruebas, las debe presentar ante la Fiscalía de la Nación y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, debería aclarar esto antes del 28 de julio”, manifestó.

Por su parte, la legisladora Martha Moyano (Fuerza Popular), cuestionó lo dicho por Gutiérrez Palomino, señalando que dicha denuncia debió hacerlo en su momento y no después de ser destituida de su cargo en EsSalud.

“Ella ahora está declarando algunas cosas que no he visto, supuestamente actos de corrupción , pero creo que cuando hay uno tiene que decirlo, debió hacerlo antes y no recién ahora fuera del cargo”, sostuvo.