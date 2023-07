Mesa Directiva: califican de "cobardía" retiro de Perú Libre de la coalición de centro izquierda

El legislador Alex Paredes calificó de cobardía la decisión de Perú Libre de integrar una lista a la Mesa Directiva con Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Avanza País, esto, luego de sostener reuniones y firmar un preacuerdo con las bancadas de centro e izquierda.

Por otro lado, el representante del Bloque Magisterial reconoció, informa Andina, que es parte del derecho y autonomía de Perú Libre retirarse de las conversaciones del bloque de centro e izquierda, pero que lo correcto hubiera sido comunicar esta decisión a las bancadas de izquierda.

DOCUMENTO SUSCRITO

"(Nos hubieran dicho) saben qué hemos tomado la decisión de no continuar con esta apuesta, con este proyecto, con este objetivo. ¿Qué se podría decir?, muy bien, respetamos su decisión, es su derecho, es su autonomía; pero eso no se ha hecho, eso no se dijo", cuestionó.

De acuerdo al documento suscrito, la bancada de Perú Libre sostenía conversaciones con miras a la elección de la próxima directiva del Parlamento Nacional con el Bloque Magisterial, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Podemos, Acción Popular, Perú Bicentenario.