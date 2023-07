Rosa Gutiérrez se pronuncia tras ser destituida de EsSalud: “no dejaré pasar delante de mí tantos indicios de corrupción”

La expresidenta de Essalud, Rosa Gutiérrez, se pronunció en sus redes sociales tras ser destituida de su cargo y retó a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Trabajo, Fernando Varela, a explicar la verdadera razón de su salida.

Desde su cuenta de Twitter , Gutiérrez reveló que, desde el segundo día de su gestión, decidió retirar de su cargo a Iván Pereyra Villanueva, debido a presuntos casos de corrupción. Sin embargo, indicó que a raíz de esta situación empezó a recibir presiones del Gobierno para revertir su decisión o, en su defecto, que lo dejara por 15 días más, solicitud a la cual no accedió.

“Mi postura fue firme y coherente con mis principios, y no cedí ante la presión, especialmente cuando se evidenciaron posibles casos de corrupción. Es lamentable que, por haberle retirado la confianza al señor Iván Pereyra, haya sido removida de mi cargo como Presidenta de EsSalud”, precisó.

DENUNCIA DE CORRUPCIÓN

“Si esa no fue la verdadera razón, reto a la presidenta Dina Boluarte y al ministro de Trabajo a que expliquen a todos los peruanos la verdadera razón detrás de esta decisión.”, se lee.

En su comunicado realizó fuertes acusaciones que señalan la presunción de múltiples actos irregulares que incluyen temas de corrupción e instó al Ejecutivo a explicar las verdaderas razones de su destitución.

“Hago un llamado a todos los peruanos a estar alertas y no dejarse engañar. Hoy se ha evidenciado un encubrimiento grave que sólo el tiempo y las investigaciones podrían esclarecer, sin embargo, no seré un actor pasivo en este proceso, no dejaré pasar delante de mí tantos indicios de corrupción, no cederé ante la presión, mis principios serán la guía de mis acciones, y mi lealtad estará siempre vinculada a cada peruano que aún confía en que podemos construir una sociedad diferente.”, señala.