Héctor Valer: Pedro Castillo y Aníbal Torres le plantearon cierre del Congreso cuando era premier

Según el congresista Somos Perú, Héctor Valer, durante los días que fue premier del tercer Gabinete del gobierno de Pedro Castillo Terrones, hoy preso en el Penal de Barbadillo, el entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, le "planteó" el cierre del Congreso, esto, con la anuencia del jefe de Estado.

Como se recuerda, Valer Pinto juró como presidente del Consejo de Ministros el 1 de febrero del 2022 y dimitió después de tres días, tras graves denuncias en su contra de presunta violencia familiar. No obstante, el parlamentario indicó que su renuncia se dio tras el planteamiento del que fuera titular de Justicia de su Gabinete.

CONVENCIDOS LOS DOS

"Cuando Aníbal Torres era ministro de Justicia y yo premier, él me planteó que era necesario cerrar el Congreso. Su estrategia ya venía desde el mes de febrero. Yo no estuve de acuerdo con eso. Posteriormente, nos reunimos con el ahora expresidente, a quien le manifesté que no estaba de acuerdo (...) Su respuesta fue que era necesario cerrar el Congreso. Estaban convencidos los dos y yo, a los 8 días, renuncié", indicó.

"No estaba de acuerdo. Prueba de eso es que cuando, ya de premier, Aníbal Torres va a al Congreso de la República y plantea la cuestión de confianza sobre una ley ya aprobada, inmediatamente, yo lo denuncié en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC)", añadió el parlamentario en amplia entrevista con RPP.