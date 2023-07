Ministro Demartini sobre denuncia contra Dina Boluarte: Con propuestas inviables no aportamos

El ministro Julio Demartini, se pronunció hoy sobre la denuncia constitucional presentada por el congresista Jaime Quito, de la bancada de Perú Libre, contra la mandataria Dina Boluarte Zegarra, por los presuntos delitos de usurpación de la función pública y aceptación ilegal al cargo.

“Como congresista me imagino tiene el conducto adecuado para presentar esa solicitud y en el marco de la competencia del Congreso lo van a tratar (en la Subcomisión), pero creo que no tenemos que buscar desunión, no tenemos que enfocarnos en nuestras diferencias -que se respetan - sino tenemos que enfocarnos en nuestras coincidencias”, señaló.

COALICIÓN SOCIAL

El titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) dijo también, en entrevista con TV Perú, que nuestro país necesita una coalición social, inversión, reglas claras y más trabajo e impuestos que sirven para mejorar la economía nacional. El funcionario espera que esa visión la puedan tener algunos legisladores.

“Con mensajes de odio, propuestas inviables que traerán atraso no aportamos, no queremos decir que no se respete las opiniones pero si queremos decir que esas opiniones y pedidos tienen un conducto regular. En estos momentos, la presidenta está preocupada en el desarrollo del peruano y en visibilizar a los invisibles”, añadió Demartini Montes.