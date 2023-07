Álex Paredes justifica intervención a Ruth Luque: "Que seas congresista no te da privilegios"

Álex Paredes, congresista del Bloque Magisterial, se pronunció sobre la intervención a la legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático), quien participó de la tercera "Toma de Lima" con un polo con frases alusivas a la protesta y otros objetos que llevaba en su vehículo.

En declaraciones para la prensa, el parlamentario de izquierda cuestionó que su colega quiera presentar una denuncia constitucional contra las autoridades que la intervinieron e indicó que el hecho de ser congresista no le da "privilegios" con las fuerzas del orden.

"El hecho que seas congresista no te da unos privilegios como para no obedecer a la autoridad, yo seguí gracias a ustedes los medios de comunicación el informe tal y como se estaba desarrollando la intervención", dijo.

Asimismo, Paredes criticó a la congresista por negarse a entregar su documento de identidad al momento de la intervención: "¿Si me pides mi DNI? Te entrego mi DNI pues, ¿Por qué voy a decir primero soy congresista? primero soy ciudadano, y no es necesario decir lo otro porque el policía te respeta por ciudadano, no necesariamente te va a respetar por ser congresista", sostuvo.

(Con información de Exitosa)