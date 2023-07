Dina Boluarte y Alberto Otárola reciben denuncia constitucional por presunta usurpación de función pública

Este miércoles, el congresista Jaime Quito de Perú Libre presentó una denuncia constitucional contra la presidenta de la República, Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, por los presuntos delitos de usurpación de función pública y la aceptación ilegal al cargo.

El legislador expuso que su propósito es hacer que los destituyan del cargo e inhabilitarlos del ejercicio de la función pública, dado a que considera que ambos han cometido “delitos flagrantes”.

“Y por infracción constitucional por lo que significa la violación a los derechos humanos en nuestro país y consideramos que todas estas herramientas se deben poner sobre la mesa para debatir y discutir en el Congreso”, sostuvo el parlamentario en conversación con RPP Noticias.

Adicionalmente, expresa que considera que hubo un debido proceso en la designación de estos cargos y que no se ha realizado un proceso adecuado de las investigaciones del caso.

"No se ha cumplido el debido proceso. Aquí hubo una invención de un reglamento que salió de la cabeza de la Mesa Directiva, donde no se ha respetado absolutamente nada. Parten de ahí los problemas y lo que se ha vivido desde el 7 de diciembre a la fecha en nuestro país. Han pasado siete meses y no existe un proceso adecuado de las investigaciones. Es por eso que aquí el Congreso debe cumplir ese papel", agregó.

POSTURA FRENTE AL GOLPE DE ESTADO DE PEDRO CASTILLO

Quito menciona que, a su parecer, el exmandatario Pedro Castillo no cometió ningún golpe de Estado ni ninguna rebelión dado a que nadie se alzó en armas y que solo emitió un mensaje a la Nación.

“Podrá tener la sanción por tener ese documento, pero no a una vacancia exprés”, precisó.