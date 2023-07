Presidenta Boluarte sobre presunto plagio en libro: Mi participación fue compilar normas legales mínimas

Tras varios días de silencio, hoy la presidenta Dina Boluarte Zegarra dijo que se someterá "A las investigaciones respecto a la publicación de un libro", en el que figura como una de las colaboradoras. Un informe periodístico señala que gran parte de la obra habría sido plagiada.

La mandataria de la República señaló, durante la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno respecto a las movilizaciones por la llamada Toma de Lima, que la obra nunca tuvo la intención de ser un libro, por eso, no se publicó como tal, ni se ofreció a las personas ni se vendió.

NORMAS LEGALES MÍNIMAS

“En relación a la publicación, es un texto de carácter monográfico que reunió a abogados hace 20 años, nunca tuvo la intención de ser un libro como malintencionadamente se dijo, y prueba de ello, es que no se publicó, ni se comercializó ni se ofreció al público”, expresó.

“Un texto interno para los abogados, en la que, además, mi participación fue compilar las normas legales mínimas y no se contravino a las normas de ese entonces (…) A lo largo de mi vida no he tenido un solo cuestionamiento ético. Quienes me conocen saben de mi conducta moral que me acompañó siempre”, agregó.