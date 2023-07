Mesa Directiva: Jorge Montoya dice que es imposible armar una lista con congresistas de izquierda

El legislador Jorge Montoya dijo hoy que las bancadas de derecha deben presentar una lista multipartidaria para tentar la presidencia y las vicepresidencias (primera, segunda y tercera) de la Mesa Directiva del Congreso de la República.

El representante de Renovación Popular, aseguró que existen los votos suficientes para concretar la predominancia de la derecha en la directiva del Parlamento Nacional. “Si la derecha sabe sumar bien, lo va a hacer”, declaró.

NO PODEMOS MEZCLARNOS

Asimismo, Montoya Manrique ratificó que en esta fórmula no debería figurar ningún representante de las bancadas de izquierda, debido a las diferencias ideológicas entre ambos bloques parlamentarios, informa RPP.

“No podemos sentarnos en la Mesa [Directiva] con nadie de izquierda. La izquierda es izquierda, no va a cambiar […]. Son honestos, pero no son demócratas, son comunistas […] no tenemos por qué mezclarnos con ellos”, apuntó.