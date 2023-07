Congresistas Montoya y Cueto denunciarán a Flores Ancachi por relacionarlos con recorte de sueldos

Tras la difusión de un audio, anoche en el programa Cuarto Poder, en el que, presuntamente, se escucha al congresista Jorge Flores Ancachi, vincular a los parlamentarios José Cueto y Jorge Montoya, con el de recorte de sueldos a sus trabajadores, los mencionados se pronunciaron.

Los legisladores de Renovación Popular, muy indignados manifestaron su rechazo a lo señalado por Flores Ancachi (acusado de recortar sueldos a sus trabajadores), y anunciaron que lo denunciarán penalmente, además de interponer acciones contra él ante la Comisión de Ética del Congreso.

PRESENTE PRUEBAS

"Es un cobarde delincuente que no debería llamarse congresista ni debería estar en el Congreso, debería ser desaforado de acá. Ese es un insulto, una ofensa, que yo no le acepto a nadie, y al que la haga lo voy a denunciar, que me presente pruebas de lo que están diciendo", señaló Montoya Manrique.

"Me imagino que (lo dijo) para justificarse, diciéndole a su gente que todo el mundo lo hace, porque él sí reconoce que ha estado recortando los sueldos y ese es otro delito que debe ser denunciado. (Presentaré una) denuncia a nivel penal e internamente lo que corresponda", añadió el legislador a RPP.