Toma de Lima: exfuncionarios y exaliados de golpista Pedro Castillo promueven movilización

Las manifestaciones antigubernamentales que se realizarán en distintas ciudades el próximo 19 de julio, en el marco de la llamada Toma de Lima, es promovida, en su mayoría, por exfuncionarios y/o exaliados del vacado expresidente Pedro Castillo Terrones, hoy preso en el penal de Barbadillo por el golpe de Estado.

Uno de los más activos en redes sociales, pidiendo salir a marchar es el expremier Aníbal Torres. Otra expremier del golpista Pedro Castillo que llama a movilizarse es Mirtha Vásquez, quien consideró que la designación de Rosa Gutiérrez en Essalud es una burla. “Por esto y mucho más, salimos a marchar el 19 de julio”, indicó.

MINISTROS

También se suman al llamado a marchar los exministros Pedro Francke (Economía), Roberto Sánchez (Mincetur), Anahí Durand (MIMP) y el exministro de Trabajo, Iber Maraví, quien fue vinculado a presuntos atentados de Sendero Luminoso. Otra que para convocando a la movilización es la excandidata presidencial Verónika Mendoza, informa Correo.

Mientras que la exparlamentaria Indira Huilca, férrea defensora de la gestión Pedro Castillo, aseguró que no hay excusas para no movilizarse el próximo miércoles 19 de julio. “Por un asunto de dignidad, este régimen de lúmpenes tratados como víctimas en ministerios y roba sueldos en el Congreso no puede seguir”, sostuvo.

VLADIMIR CERRÓN

Otro personaje que pide en redes sociales sumarse a la marcha es Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre (partido con el que Castillo llegó al poder). También comparte las publicaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una red de 78 organizaciones que se encuentra promoviendo la movilización. Con información de Correo.