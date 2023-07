Alejandro Sánchez considera arbitraria orden de prisión preventiva: "No he cometido ningún delito"

El prófugo de la justicia y dueño de la casa de Sarratea, Alejandro Sánchez Sánchez, reapareció y calificó la orden de 30 meses de prisión preventiva que dispuso el Poder Judicial en su contra como "arbitraria" en una entrevista con Willax TV.

Sánchez es acusado por el presunto delito de tráfico de influencias y otros, en agravio del Estado en el caso ‘Gabinete en la sombra’.

“Fue una prisión preventiva arbitraria y eso lo puede explicar mi abogado (Tomás Gálvez), no en base a generalidades. (¿Usted no se va a entregar?) No porque yo no he cometido ningún delito”, expresó Sánchez Sánchez al canal.

En su declaración menciona que no descarta por completo, pero que tendría que analizarlo con su abogado. También se negó a revelar si se encuentra en Perú o en el extranjero.

ORDEN DE 30 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA

A fines del 2022, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, a cargo del juez Víctor Zúñiga Urday, declaró fundado el pedido de 30 meses de prisión preventiva contra Sánchez Sánchez.

Según la declaración del colaborador eficaz CE-03-2022 ante el Ministerio Público, Sánchez sería ´testaferro´ de Pedro Castillo en la compra de un terreno y construcción de una casa en el sur de Lima, así como la adquisición de un inmueble en Cajamarca. El dueño de la casa viene siendo investigado por la Fiscalía por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Actualmente está incluido en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior y se ofrece 30 mil soles por información que ayude a su captura.

(Con información del Comercio)