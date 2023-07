Ministro de la Producción: "No podemos dialogar con quienes piden que se libere a un preso"

El ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes Espejo, señaló que el Ejecutivo no busca dialogar con los grupos que convocan a las movilizaciones del próximo 19 de julio, en la denominada "toma de Lima", pues buscarían la liberación del golpista Pedro Castillo.

"Si me pregunta es que si estamos intentando dialogar con quienes convocan estas manifestaciones, le diré que no. Porque no podemos dialogar con quienes piden que se libere a un preso [...] Y no creemos que el eje del debate puede ser si se libera a una persona que ha cometido un delito, que es el señor [Pedro] Castillo", indicó el titular de Produce desde San Isidro.

Asimismo, el ministro Pérez-Reyes reveló que mantuvo reuniones con dirigentes del sector pesquero en Piura y Lambayeque, quienes le expresaron su apoyo para que las actividades económicas no se vean interrumpidas a causa de las manifestaciones en contra del gobierno.

MARCAN DISTANCIA

Pérez-Reyes precisó que el gobierno marca distancia con aquellos grupos que participarán en la denominada "Toma de Lima" y que buscan un cambio de Constitución, entre otras cosas.

"No podemos manifestar con quien pide cambios en la Constitución porque ellos creen que cambiar así la Constitución. Nosotros no creemos en eso. Creemos que, como toda política pública, puede y debe ser mejorada, pero no tenemos por qué cambiar la Constitución para eso", sostuvo.

(Con información de Canal N)