Luis Aragón sobre presunto plagio de libro de Dina Boluarte: "La vacancia no está descartada"

El congresista de Acción Popular, Luis Aragón, se pronunció luego que un informe periodístico reveló que el libro “El reconocimiento de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, del cual la presidenta Dina Boluarte es coautora, tendría más del 50% de textos plagiados.

En declaraciones para la prensa, el parlamentario Acciopopulista calificó esta denuncia contra la mandataria como "un hecho muy lamentable", y señaló que la Fiscalía debe realizar una investigación rigurosa al respecto.

“El Ministerio Público recaba información para saber si hubo plagio o no, pero, si hubo, entonces hay que condenar este hecho. No se puede tapar el sol con un dedo, no se puede proteger a nadie. Con la transparencia del caso, que la Fiscalía realice su trabajo”, señaló desde la ciudad del Cusco.

MOCIÓN DE VACANCIA

Asimismo, Aragón Carreño detalló que, de comprobarse que la jefa de Estado incurrió en el delito de plagio, se debería proceder con su vacancia por permanente incapacidad moral, conforme el artículo 113 de la Constitución.

“La vacancia no está descartada porque, si analizamos el artículo 113 de la Constitución, nos habla de causales de vacancia y el inciso 2 establece la incapacidad moral permanente”, sostuvo.

